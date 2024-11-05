Свыше 1,2 тыс нарушений санитарной безопасности зафиксировано в лесах Подмосковья

За 10 месяцев этого года лесной охраной комитета лесного хозяйства Московской области выявлено 1 237 случаев нарушения правил санитарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Чаще всего правила нарушают жители СНТ и дачных кооперативов, которые выбрасывают в лес строительный мусор, растительные отходы, а также сливают сточные воды со своих участков», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По всем выявленным фактам нарушений проводятся проверки, устанавливаются виновные лица, в отношении которых лесная охрана составляет административные протоколы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Наибольше количество нарушителей было выявлено в Ступинском (149), Дмитровском (134), Истринском (131), Сергиево-Посадском (96), Московском учебно-опытном (94) лесничествах.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Кроме того, помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.