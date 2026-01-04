Свыше 1,2 тыс человек осудили за экстремизм в России в 2025 году

В РФ в прошлом году более 1,2 тыс. человек были осуждены за экстремистскую деятельность, сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-службе Верховного суда РФ, с января по ноябрь в стране суды рассмотрели 989 уголовных дел, касающихся экстремизма. Они вынесли приговоры в отношении 1251 гражданина. 591 из них приговорили к реальным срокам в тюрьме, 372 — к условным срокам, остальным назначили другие виды наказаний, среди которых были и штрафы.

326 человек осуждены за организацию и участие в деятельности организаций, признанных в РФ экстремистскими, 271 — за призывы к такой деятельности, 174 — за повторную пропаганду нацистской или экстремистской символики и т. д.

Ранее в Верховном суде отметили, что в 2017 году за экстремистские преступления в стране осудили 691 лицо, в 2018 году — около 800, в 2019 году — 335, в 2021 году — 606, в 2022 году — 693.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.