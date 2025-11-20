Фото - © Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф

Свыше 11 тысяч школьников и педагогов прошли вебинары по экологии от РЭО и «Экоход»

Коллаборация Российского экологического оператора и всероссийского образовательного проекта «Экоход» завершила серию онлайн-уроков для учителей и учащихся. В рамках программы было организовано семь просветительских вебинаров, сообщила пресс-служба РЭО.

«Сегодня школьные программы по экологии — это важная часть формирования экологической культуры. Мы видим большой интерес к таким форматам: более 11 тысяч участников из 45 регионов прошли вебинары и курсы, которые помогают детям и педагогам применять экологические знания в жизни. Для РЭО это один из приоритетов — поддерживать просветительские проекты, которые делают экологию понятной и практичной», — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

В ходе занятий участники ознакомились с основными аспектами современной экологии, системами работы с отходами и принципами экологичного образа жизни. Темы вебинаров варьировались от раздельного сбора и переработки вторсырья до осознанного потребления и внедрения экологической культуры в учебных заведениях.

Одновременно с этим слушатели могли пройти интерактивные курсы РЭО — «Дневник эко волонтера», «Зеленая школа», «Помощники Земли», которые остаются в открытом доступе для продолжения обучения и самостоятельной работы.

Образовательная инициатива «Экоход», направленная на формирование культуры обращения с отходами, осуществляется РЭО при участии ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его разделов поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение отходов до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.