Свыше 100 детей-сирот Наро-Фоминска получают стипендию губернатора Подмосковья

Для выпускников 9 и 11 классов остался позади сложный этап сдачи итоговых экзаменов. Сейчас решается не менее важный вопрос о продолжении обучения, впереди поступление в средние или высшие образовательные учреждения, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Наро-Фоминском городском округе стипендию губернатора Московской области получают около 100 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет», — отметила начальник опеки и попечительства Ирина Жулькова.

Стипендия губернатора Московской области выплачивается детям-сиротам в размере 6 тыс. рублей ежемесячно на период обучения в колледже или в высшем учебном заведении. Стипендия назначается проактивно.

Органы опеки и попечительства организуют работу с образовательными организациями по получению сведений, подтверждающих продолжение обучения указанных лиц, в образовательных организациях по очной форме обучения. Сведения из образовательных организаций запрашиваются органом опеки и попечительства в рамках межведомственного электронного взаимодействия в срок до 1 февраля, до 1 августа текущего года.

Основаниями для прекращения выплаты стипендии являются: достижение возраста 23 лет, отчисление обучающегося из образовательной организации, академический отпуск, за исключением академического отпуска по медицинским основаниям и уходу за ребенком.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6, или чатах вопросов и ответов в Telegram: «Социалка. Наро-Фоминск».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.