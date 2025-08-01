Свыше 10 тыс кв м береговой линии очистили в дер Лопотово Солнечногорска

В деревне Лопотово городского округа Солнечногорск прошла экологическая акция «Чистый берег» в рамках Всероссийской программы «Вода России». Более 100 человек очистили более 10 тыс. кв. м береговой линии Истринского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Очистили береговую полосу от мусора и сухостойных насаждений сотрудники экологических служб, депутаты местного Совета депутатов, молодогвардейцы, волонтеры, а также неравнодушные жители округа. Всего было собрано и отправлено на переработку 15 куб. м мусора, а это около 600 мешков по 50 литров.

«Огромное спасибо каждому, кто вышел помочь! Такие акции — не просто субботники, а настоящий вклад в наше общее будущее. Природа Солнечногорска прекрасна, и только вместе мы сможем сохранить ее чистой», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится с 2014 года и является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.