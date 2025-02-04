Свыше 1 млн обращений поступило в систему-112 Подмосковья с начала 2025 года

С начала 2025 года операторы системы-112 Подмосковья приняли и обработали свыше 1 миллиона обращений от жителей и гостей региона. В большинстве случаев граждане обращались за помощью скорой медицинской службы, полиции и газовой службы, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Более 100 тысяч вызовов составили справочные запросы, касающиеся работы скорой помощи, ГИБДД, жилищно-коммунальных услуг и других вопросов.

Основным способом связи с операторами остаются телефонные звонки — их было совершено более 900 тысяч, включая бессимочные вызовы. Также более 1 тысячи обращений поступило через мобильное приложение «Система-112 МО». Это подчеркивает важность использования современных технологий для повышения безопасности граждан.

Система-112 Подмосковья стала первой в России, кто внедрил мобильное приложение, позволяющее пользователям быстро вызывать экстренные службы одним нажатием кнопки и отслеживать передвижение скорой помощи и газовой службы на интерактивной карте. Кроме того, пользователи могут оформить ДТП без пострадавших через Европротокол, следить за эвакуацией своего автомобиля и получать множество других услуг.

Система-112 была создана с целью обеспечения безопасности и оперативной помощи жителям и гостям региона в экстренных ситуациях. Для вызова помощи в случае пожара, ДТП, утечки газа и других неотложных ситуаций можно обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.