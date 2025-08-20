Связи с находящейся на высоте 7900 м альпинисткой из России нет Общество сегодня в 16:58

В настоящее время нет информации о состоянии сломавшей ногу российской альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа ждет помощи на высоте 7,9 тыс. м на пике Победы в Киргизии, связь с ней отсутствует, заявили RT в Минобороны республики.

Иранская группа альпинистов 18 августа совершила облет дроном и сообщила, что Наталья находится на высоте 7,9 тыс. м в разорванной палатке. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. За период с 19 по 20 августа с пика Победы были эвакуированы около 60 человек.