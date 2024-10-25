Священникам на СВО требуют предоставить статус ветеранов боевых действий

Священнослужители, направляющиеся в зону проведения спецоперации, выполняют не только роль утешителей душ, но и становятся олицетворением стойкости и веры. Каждый выход таких священников в зону боевых действий представляет собой проявление большой самоотверженности, храбрости и непоколебимой веры в свое призвание, отметил Иванов.

По его словам, родные священнослужителей, которые погибли, зачастую остаются без главы семьи и нуждаются в поддержке. Государство должно признать их заслуги и предоставить такие же льготы и выплаты, как и семьям солдат, участвующих в СВО, убежден депутат. Утрата духовного наставника, который отдал жизнь в мученической борьбе за благополучие других, является такой же значимой жертвой, как смерть воина на поле битвы, добавил он.

Иванов подчеркнул, что объявление священнослужителей, выполняющих свою миссию в зоне СВО, ветеранами боевых действий символизирует справедливость и уважение к их благородной деятельности. Это признание их роли в общем деле, в стремлении к миру и благосостоянию страны. Крайне важно, чтобы государственные структуры поддерживали не только военнослужащих, но и тех, кто придает им силу, помогая в трудные времена сохранить человечность и надежду на лучшее будущее, заключил парламентарий.