Священник объяснил, почему девушки не хотят выходить замуж за мужчин-«селезней»

Поведение молодых людей лишает россиянок веры в мужчин, а также отбивает желание выйти замуж. Но если девушка встретит настоящего мужчину, ее мнение изменится и замуж выйти она все-таки захочет, такое мнение высказал священник Павел Островский, пишет Sputnik .

Островский отметил, что в настоящее время каждый второй парень не умеет общаться с девушками и преследует единственную цель — затащить ее в постель. И именно такое поведение негативно сказывается на количестве новых браков в стране. Девушки просто не хотят связывать свою судьбу с такими мужчинами.

Пока девушки будут встречать на своем пути только таких молодых людей, их нежелание выходить замуж никуда не исчезнет. Но все может измениться, если с ними начнут общаться по-другому.

«Оно (нежелание вступать в брак — ред.) исчезнет, если вы встретите настоящего мужчину, который не будет перед вами, как селезень, вытанцовывать, а просто будет нежным, внимательным, деликатным. Он будет себя хорошо вести, ваше сердце растает, вы прыгнете к нему на ручки, он скажет: „Выходи за меня замуж“, и ты такая: „Да, я согласна“», — заявил священник Островский.