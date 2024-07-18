сегодня в 18:49

Свинец обнаружили в упаковках корма для кошек бренда Chammy

Специалисты выявили наличие свинца в структуре упаковки кормов для кошек бренда Chammy, он мог попасть и в сам корм, сообщает SHOT .

Так. Опасное вещество нашли в упаковках кормов «Chammy с рыбой», «Chammy с курицей» и «Сhammy c говядиной». Они активно продаются на маркетплейсах и занимают экономичный ценовой сегмент. Средняя стоимость составляет 1,5 тыс. рублей за 10 кг.

Эксперты фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» провели независимую экспертизу данной продукции после жалоб от владельцев животных, отравившихся кормом Chammy. Свинец мог попасть в корма из-за некачественного материала.

Ранее шпице отравился продукцией Moonsy. Дистрибьютором данного бренда на рынке также выступает компания «Форсаж», которая производит Chammy.