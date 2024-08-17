Светящийся объект увидели в небе над Украиной

В небе над территорией Украины в ночь на субботу наблюдали летящий неопознанный светящийся объект, сообщает РБК .

Он оставлял за собой огненный след. Светящийся объект заметили жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и ряда городов.

Возможно, это мог быть метеор или спутник

В конце весны на юге РФ также наблюдали неопознанный объект. Тогда о нем рассказали жители Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В проекте AstroAlers объяснили, что это был спутник Starlink-2653.