Сварщик Мособлгаза Андрей Нефедов победил во Всероссийском конкурсе «Лучший сварщик России-2025»

31 октября завершился финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик России-2025», проходивший в Санкт-Петербурге. Победителем стал Андрей Нефедов, представитель филиала Юг АО «Мособлгаз», одержавший победу в престижной номинации «Сварка нагретым инструментом», сообщила пресс-служба «Мособлгаза».

Всего участие в соревнованиях приняли 174 высококвалифицированных специалиста со всех уголков нашей страны, продемонстрировавших выдающиеся знания и умения в сфере сварки.

Кроме Андрея Нефедова, честь АО «Мособлгаз» защищал также специалист филиала Северо-Запад Андрей Зиматов.

Метод сварки «нагретым инструментом» широко используется при монтаже современных полимерных трубопроводных систем, включая строительство газораспределительных сетей. Этот метод обеспечивает высокое качество соединений путем предварительного нагрева инструмента, позволяющего добиться прочного и долговечного соединения.

«Поздравляю Андрея Нефедова с заслуженной победой, она подчеркивает профессионализм специалистов Мособлгаза и подтверждает успешную работу предприятия по подготовке квалифицированных кадров. Мы гордимся нашими сотрудниками!» — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

