Житель Башкирии отправился на рыбалку со спиннингом и поймал резиновую секс-игрушку. Рыболов успел за запечатлеть столь необычную «добычу» на камеру, но решил не нести ее домой, сообщает SHOT .

Мужчина поймал фаллоимитатор в озере Кандры-Куль. Россиянин также успел поймать щуку, но она впечатлила его меньше, чем другая «добыча» из резины.

В итоге мужчина решил выбросить красную секс-игрушку в ближайшую мусорку.

«В Башкирии обнаружили новый вид рыб — резиновый дилдо», — шутят журналисты.

Ранее в Словакии пожаловались на эксгибициониста в балаклаве и с фаллоимитатором, прикрепленным к палке. Он напугал европейских туристов.