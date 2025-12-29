сегодня в 18:10

Семейную пару преподавателей, которые возглавляли «секту Зеленского» в Санкт-Петербурге, Ольгу Дадудову и ее супруга Сергея Христофорова уволили из высших учебных заведений. Об этом сообщает Baza .

Дадудова была профессором и доктором педагогических наук Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского. Христофоров — экс-доцент кафедры истории педагогики РГПУ имени Герцена. Их уволили 29 декабря.

Дадудова и Христофоров занимались подготовкой учителей и педагогов для школ. Силовики считают, что они руководили проукраинской «Школой единого принципа».

Ее члены под религиозной эгидой молились за Вооруженные силы Украины и президента соседней страны Владимира Зеленского. На прошлой неделе правоохранители провели задержание примерно 70 ее участников.

Их опросили. Затем задержанных отпустили.

Участники «Секты Зеленского» постоянно проводили собрания. Они обсуждали нынешнюю обстановку в зоне спецоперации. Также по расписанию молились за президента Украины, его команду, ВСУ.

