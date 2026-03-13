Сухо и тепло ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется теплая погода, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность. Температура составит плюс 12 — плюс 14 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до 0 — плюс 2 градусов, днем 14 марта термометры покажут плюс 12 — плюс 14. Также обойдется без осадков.
