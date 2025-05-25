Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице в воскресенье будет сухая погода, столбики термометров покажут плюс 27 — плюс 29 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.