Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье будет сухая погода, столбики термометров покажут плюс 27 — плюс 29 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура прогнозируется плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 26 мая — от плюс 27 до плюс 29. При небольшой облачности обойдется без осадков.