Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал отклонение судом жалобы шоумена и комика Максима Галкина*, пытавшегося оспорить свой статус иноагента. По мнению юриста, телеведущему выгодно его положение иностранного агента, сообщает «ФедералПресс» .

Алешкина печалит факт того, что для определенных лиц суд стал инструментом подтверждения преследования и нелояльности. По словам адвоката, россияне, которые действительно хотят вернуться в родную страну, ведут себя иначе, не как Галкин*.

«Галкину* выгодно иметь статус иноагента, а суд нужен для видимости борьбы с „режимом“ в России. Ущемленные правами лучше продаются на Западе», — полагает Алешкин.

Максим Галкин* пытался оспорить свой статус иноагента уже в третий раз.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.