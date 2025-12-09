Судебные приставы провели антикоррупционную встречу со студентами в Красногорске

Сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области 9 декабря встретились со студентами Московского областного филиала РАНХиГС в Красногорске и провели профилактическую беседу по вопросам антикоррупционного воспитания, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В ходе беседы представители органов принудительного исполнения объяснили студентам, что коррупция представляет угрозу для развития общества и государства. Они разъяснили основные статьи антикоррупционного законодательства и напомнили, что дача взятки является серьезным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Сотрудники отдела собственной безопасности рассказали о работе по профилактике коррупционных правонарушений среди судебных приставов, граждан и представителей юридических лиц. В ГУФССП России по Московской области действует «телефон доверия» для сообщений о фактах коррупции: 8 (498) 569-08-70, а также электронная почта osb@r50.fssp.gov.ru. В завершение встречи студентам вручили информационные буклеты с контактами и напоминанием об ответственности за нарушение закона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.