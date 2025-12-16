Судебные приставы Подмосковья запустили акцию по проверке и погашению долгов

Судебные приставы Московской области начали информационную кампанию «В Новый год — без долгов!», напоминая жителям о способах проверки и оплаты задолженностей перед праздниками, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Подмосковье стартовала акция «В Новый год — без долгов!», направленная на информирование граждан о возможностях проверки и погашения задолженностей. Основные способы взаимодействия включают портал Госуслуг, где можно узнать о ходе исполнительного производства, проверить ограничения на выезд за границу и оплатить долги онлайн через личный кабинет и чат-бота «Макс».

Также доступен сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. С его помощью можно дистанционно узнать о наличии открытых производств и оплатить долг.

Для получения информации по телефону работает голосовой ассистент «Полина» по номеру 8-800-30-30-000. Круглосуточно можно узнать статус дела, подтвердив личные данные.

Личные консультации доступны в подразделениях ФССП Подмосковья в рабочее время без предварительной записи. Здесь можно подать и получить документы по исполнительным производствам.

В ведомстве рекомендуют проверять задолженности и снимать ограничения заранее, так как процедура проходит через электронный межведомственный документооборот. Бумажные копии постановлений и документы об оплате долга не подходят для пропуска через границу.

По данным на начало ноября 2025 года, ограничения на выезд действуют почти для полумиллиона жителей региона, из которых более 20 тысяч имеют долги по алиментам. Судебные приставы призвали граждан своевременно оплачивать задолженности, чтобы встретить праздники без ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.