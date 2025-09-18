Судебные приставы Подмосковья взыскали штраф с коллекторской организации

Судебные приставы Подмосковья взыскали административный штраф с профессиональной коллекторской организации, которая нарушала права граждан при взыскании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Житель Подмосковья обратился в Главное управление ФССП России по Московской области с жалобой на противоправные действия со стороны неустановленных лиц при взыскании с него просроченной задолженности. Гражданину поступали текстовые сообщения, содержание которых оказывало психологическое давление.

В ходе административного расследования, проведенного должностными лицами Главного управления установлено, что права требования по договору займа обратившего гражданина были уступлены в рамках договора цессии в пользу профессиональной коллекторской организации. Данное юридическое лицо, являясь выгодоприобретателем в случае взыскания просроченной задолженности с обратившегося гражданина, организовывала работу по ее возврату по своему усмотрению в нарушение требований Федерального законодательства. Доводы заявителя оказались достоверны и собранные доказательства свидетельствуют о том, что именно данная профессиональная коллекторская организация оказывала психологическое давление, выразившееся в угрозах уголовного преследования заявителя.

К отягчающим обстоятельствам относится и то, что данная профессиональная коллекторская организация ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушения прав граждан при взыскании с них просроченной задолженности в других регионах страны и уплатила штрафов на общую сумму 150 тыс. рублей.

Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренных ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением наказания, с учетом отягчающих обстоятельств, в виде административного штрафа в размере 120 тыс. рублей.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.