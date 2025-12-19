Судебные приставы Подмосковья взыскали с жительницы 1,6 млн рублей алиментов

Судебные приставы Серебряно-Прудского района взыскали с жительницы Подмосковья 1 млн 618 тысяч рублей задолженности по алиментам и 113 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд обязал жительницу Подмосковья перечислять алименты в размере четверти всех видов дохода на содержание ребенка, который проживал с бабушкой. В 2019 году в Серебряно-Прудском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство.

В рамках дела приставы вынесли постановления о взыскании средств с банковских счетов должницы и запрете регистрационных действий с ее автомобилем. Женщину также ограничили в праве управления транспортными средствами и выезда за границу. При смене места работы приставы направляли постановления о взыскании алиментов с новой заработной платы. В периоды безработицы алименты начислялись исходя из средней зарплаты по стране. Должница не участвовала в воспитании ребенка и перечисляла лишь небольшие суммы.

За неисполнение решения суда женщину привлекли к административной ответственности, назначив 20 часов обязательных работ. После отбытия наказания она устроилась на работу, но вскоре снова уволилась. Для взыскания долга приставы объявили автомобиль должницы в розыск, арестовали его и предупредили о возможной продаже. Это стало решающим фактором для погашения задолженности.

В результате применения мер принудительного исполнения долг по алиментам и исполнительский сбор были полностью взысканы. Контроль за дальнейшими выплатами сохранится до совершеннолетия ребенка.

