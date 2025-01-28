Судебные приставы Подмосковья взыскали материальный вред с браконьера

240 тыс. рублей взыскали судебные приставы с жителя Московской области во исполнение решения суда о возмещении материального вреда, нанесенного животному миру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья осуществил незаконный отстрел одной особи дикого копытного животного — лося. Суть противоправных действий гражданина заключалась в том, что совершил он их в сроки, когда охота на лосей была запрещена, и при этом не имел соответствующих документов: охотничьего билета, разрешения на добычу диких животных и путевки. Стоит также отметить, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности по ст. 8. 37 КоАП РФ за нарушение правил охоты.

По результатам разбирательства уголовного дела суд вынес решении о назначении гражданину наказания в виде уголовного штрафа в размере 200 тыс. рублей и о взыскании с него суммы вреда, причиненного охотничьим ресурсам и животному миру, в размере 240 тыс. рублей.

Оба исполнительных документа поступили на принудительное исполнение в Главное управление ФССП России по Московской области. В ходе исполнения судебного решения о взыскании 240 тыс. руб материального вреда сотрудники Специализированного межрайонного отделения по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ограничили должника в праве выезда за границу, вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении его имущества — двух земельных участков, трех зданий. В связи с тем, что в отведенный законом срок для добровольного исполнения решения суда требования исполнительного документа должником исполнены не были, сотрудники органов принудительного исполнения также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.

Исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей уголовного штрафа было возбуждено в отделе судебных приставов по Волоколамскому, Лотошинскому и Шаховскому районам. По прошествии установленного законом срока для уплаты штрафа после уведомления должника о возбуждении исполнительного производства судебные приставы обратились в суд с представлением о замене основного наказания в виде штрафа на другой вид наказания. В результате суд заменил должнику неуплаченный им штраф на два года исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов заработной платы.

В результате планомерного применения всех мер принудительного исполнения сумма материального ущерба, причиненного животному миру, в размере 240 тыс. рублей была взыскана в полном объеме. А неуплаченный штраф обернулся для должника более строгим наказанием.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.