Судебные приставы Подмосковья взыскали крупные долги по алиментам и налогам

Судебные приставы в Щелкове, Химках, Подольске и Орехово-Зуевском городском округе взыскали значительные суммы задолженностей по алиментам и налогам, а также передали конфискованный автомобиль министерству обороны России, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Щелкове судебные приставы взыскали 453 тысячи рублей задолженности по алиментам после возбуждения уголовного дела. Мужчина перестал платить алименты после увольнения, за что был ограничен в праве управления транспортом и выезде за границу. Суд назначил ему обязательные работы, однако долг не был погашен. После возбуждения уголовного дела должник оплатил всю сумму, и ограничения были сняты. Взыскание текущих алиментов продолжается.

В Химках приставы взыскали 6,1 млн рублей налоговой задолженности за недвижимость. Долг был начислен на земельный участок, 10 квартир и более 50 машиномест. После уведомления о возбуждении исполнительного производства и ареста одной из квартир стоимостью 7 млн рублей должник полностью погасил задолженность.

В Подольске угроза уголовного дела заставила должника выплатить 205 тысяч рублей алиментов. Гражданин долгое время не исполнял обязательства, за что ему ограничили право управления транспортом и выезд за границу, а также назначили обязательные работы. После возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов долг был оплачен, и дело прекращено.

В Орехово-Зуевском городском округе приставы передали конфискованный по решению суда автомобиль Министерству обороны России для нужд СВО. Машина была изъята у владельца, осужденного за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе предусмотрено полное сопровождение решивших заключить контракт с Минобороны бойцов — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте отбора, выдача экипировки и отправка к месту дислокации

«Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.