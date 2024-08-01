Судебные приставы Подмосковья взыскали 920 тыс рублей задолженности по алиментам

Алиментные платежи на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части от всех видов заработка и иных доходов должен выплатить житель Подмосковных Люберец. Однако на протяжении четырех лет мужчина не платил алименты, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Судебный пристав Люберецкого районного отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области возбудил исполнительное производство, произвел расчет задолженности и уведомил должника. Это не подтолкнуло мужчину начать выплачивать алименты, и в итоге сумма долга составил 922 тысячи рублей.

Тогда к должнику был применен комплекс мер принудительного взыскания: ему ограничили право выезда за пределы РФ, а также право управления транспортными средствами, вынесли постановления о запрете на регистрационные действия с собственными автомобилями и ½ доли в квартире. Дополнительно было вынесено постановление взыскать с должника исполнительский сбор в размере 58 тысяч рублей.

Но и такой комплекс мер не стал аргументом для должника начать выплачивать алименты. Тем временем, судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В результате суд вынес решение назначить должнику по алиментам наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После того, как мужчину привлекли к административной ответственности и применили к нему комплекс принудительных мер, он отработал 20 часов обязательных работ, произвел полную оплату задолженности по алиментам и оплатил исполнительский сбор на общую сумму 980 тысяч рублей. Все ограничительные меры были сняты после того, как деньги были перечислены на счет взыскательницы. Дальнейшая выплата алиментов теперь находится на контроле судебных приставов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.