Судебные приставы Подмосковья взыскали 27,9 млн рублей зарплатной задолженности

Судебные приставы Московской области взыскали с одного из предприятий региона 27,9 млн рублей задолженности по заработной плате в пользу 102 работников, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники предприятия обратились в комиссию по трудовым спорам из-за длительной задержки выплаты зарплаты. После рассмотрения обращений комиссия выдала удостоверения, имеющие силу исполнительных документов.

Исполнительные документы были переданы в Павлово-Посадское отделение судебных приставов, где возбудили исполнительные производства и объединили их в сводное. Общая сумма задолженности составила 27 911 000 рублей, индивидуальные суммы варьировались от 15 000 до 2 000 000 рублей.

В рамках производства приставы арестовали денежные средства на счетах организации-должника и запретили регистрационные действия с 18 земельными участками и спецтехникой стоимостью 5,3 млн рублей. Руководителя предприятия предупредили об уголовной ответственности по статьям 177 и 315 УК РФ.

В результате применения принудительных мер задолженность по заработной плате была полностью погашена, права 102 работников восстановлены.

