Судебные приставы Подмосковья взыскали 1,4 млн рублей алиментной задолженности

Судебные приставы Московской области взыскали с жителя региона 1,4 млн рублей задолженности по алиментам, применив запрет на регистрационные действия с его квартирой, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья по решению суда обязан был ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети всех доходов. Исполнительное производство по этому делу было окончено после достижения ребенком совершеннолетия, однако мужчина не выплатил всю сумму, и образовалась задолженность.

Перед завершением исполнительного производства судебный пристав рассчитала сумму долга и возбудила новое производство о взыскании задолженности по алиментам в размере 1,36 млн рублей. В рамках этого дела пристав вынесла постановление о запрете регистрационных действий с квартирой должника и направила постановление о взыскании средств из заработной платы по месту его работы.

В результате применения комплекса мер принудительного исполнения судебные приставы добились выплаты всей суммы задолженности по алиментам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.