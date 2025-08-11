Судебные приставы Подмосковья передали на нужды СВО конфискованное имущество

Конфискованные по решению суда автомобили нетрезвых водителей переданы в собственность Минобороны России на нужды СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Подмосковью.

В результате рассмотрения уголовных дел по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ одним из наказаний двоим жителям Подмосковья назначили конфискацию принадлежащих им автомобилей — LADA XRAY и Toyota Land Cruiser Prado, как орудия совершения преступления. Оба гражданина были признаны виновными в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутыми административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Во исполнение судебных решений в ГУ ФССП России по Московской области были возбуждены два исполнительных производства о конфискации и обращении в собственность государства двух автомобилей нетрезвых водителей — одно Одинцовском районном отделе судебных приставов, другое в Королевском городском отделении.

Сотрудники органов принудительного исполнения должным образом проинформировали гражданин о возбуждении исполнительных производств и предупредили их об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ в случае незаконных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации.

После совершения всех обязательных процессуальных действий сотрудники органов принудительного исполнения на основании постановления правительства РФ от 08.09.2023 года № 1470 передали конфискованные автомобили Минобороны РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.