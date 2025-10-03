Судебные приставы Подмосковья передали на нужды СВО конфискованное имущество

сегодня в 14:20

Конфискованный по решению суда автомобиль передан в собственность Минобороны России на нужды СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В результате рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ одним из наказаний жителю Подмосковья назначили конфискацию принадлежащего ему автомобиля — BMW 420d xDRIVE как орудия совершения преступления. Гражданин был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянении, будучи ранее подвергнутым административному наказанию по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Во исполнение судебного решения в Рузском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о конфискации и обращении в собственность государства автомобиля нетрезвого водителя.

После совершения всех обязательных процессуальных действий сотрудники органов принудительного исполнения на основании постановления Правительства РФ от 08.09.2023 года № 1470 передали конфискованный автомобиль Министерству обороны Российской Федерации.

