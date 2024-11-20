Судебные приставы Подмосковья ответили на вопросы граждан по правам детей

20 ноября, во Всемирный день ребенка, сотрудники ГУФССП России по Московской области приняли участие в традиционном Дне правовой помощи детям — организовали личные приемы и оказали юридическую помощь жителям Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В этот день сотрудники органов принудительного исполнения в офисах МФЦ консультировали граждан по вопросам исполнительных производств, связанных с исполнением решений судов, касающихся детей, а также по другим вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках компетенции службы судебных приставов. Так же со смежными уполномоченными органами были организованы совместные мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.

В здании Главного управления руководитель ГУФССП России по Московской области Андрей Тагаев совместно с уполномоченным по правам ребенка в Подмосковье Ксенией Мишоновой приняли граждан, у которых были вопросы по взысканию алиментной задолженности и определения места проживания ребенка с одним из родителей. В ходе приема, обратившимся гражданам была оказана квалифицированная юридическая помощь и даны ответы на интересующие их вопросы.

Сотрудники правового отдела Главного управления ФССП России по Московской области совместно с коллегами-юристами из других служб и ведомств посетили несовершеннолетних, отбывающих наказание в Можайской воспитательной колонии ГУ ФСИН России по Московской области, и женщин, содержащихся совместно с малолетними детьми в Можайской исправительной женской колонии№ 5ГУ ФСИН России по Московской области. Они выслушали вопросы, простыми словами разъяснили сложные вопросы законодательства и права несовершеннолетних, оказали индивидуальные юридические консультации.

Начальник отдела правового обеспечения Главного управления Алина Сероглазова отметила, что мероприятия Всероссийского дня правовой помощи детям, начиная с 2013 года, проводятся ежегодно 20 ноября во всех субъектах Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.