сегодня в 14:50

Суд взыскал почти 1 млрд рублей с организаторов фортификаций под Белгородом

Останкинский суд Москвы взыскал в доход государства около 1 млрд рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, сообщает ТАСС .

Ведомство подало иск на 924 873 795 рублей к экс-главе управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексею Сошникову, бывшему вице-губернатору региона Рустэму Зайнуллину, бывшему первому замглавы Росгвардии Виктору Стригункову, а также предпринимателям Сергею Петрякову, Ивану Новикову и Константину Зимину.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены полностью», — заявил участник судебного процесса.

Собеседник агентства добавил, что все ответчики планируют обжаловать решение суда.

Генпрокуратура установила факты коррупции при выполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в приграничном регионе РФ. В настоящий момент все ответчики находятся под следствием и арестованы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

