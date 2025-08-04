Суд вынес приговор заместителю гендиректора ООО «Агро-грант» за мошенничество

сегодня в 19:44

Никулинский районный суд Москвы признал виновным заместителя генерального директора ООО «Агро-грант» Сергея Франка в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Мужчина обвинялся в хищении порядка 1 млрд рублей. Также по этому делу проходил экс-советник главы РЖД Алексей Тайчер.

В общей сложности Франк был признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 4 ст. 159 УК РФ. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего.

Ранее суд арестовал топ-менеджеров РЖД Валентина Санько и Алексея Селякова по делу о мошенничестве на миллионы. Их поместили под стражу на 1 месяц и 24 суток.