сегодня в 18:05

Суд в Москве запретил шесть Telegram-каналов за пропаганду зацепинга

Симоновский районный суд Москвы вынес решение о запрете шести Telegram-каналов, которые пропагандировали зацепинг среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Прокуратура установила, что все Telegram-каналы в открытом доступе распространяли материалы, направленные на вовлечение несовершеннолетних в зацепинг.

В настоящее время доступ к ним ограничен, ни один из шести ресурсов не найти в мессенджере.

Ранее столичный суд удовлетворил требование прокуратуры и заблокировал сайт, на котором предлагались услуги киллера. Через заблокированный портал россиянам предлагали нанять наемного убийцу за 40% предоплаты.

