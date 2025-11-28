сегодня в 04:23

Суд в Москве арестовал электромеханика РЖД по обвинению в терроризме

Суд в Москве отправил в СИЗО электромеханика РЖД. Его обвиняют в участии в террористической организации, сообщает РИА Новости .

По решению суда, обвиняемый будет находиться под арестом до середины января 2026 года. Ему грозит срок от 10 до 20 лет.

Обвиняемый и его защитник против удовлетворения ходатайства следователя об аресте не возражали.

Мужчина внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Известно, что ему 28 лет, он уроженец Пермского края.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение против 25-летнего блогера Никиты Ефремова*. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 статьи 282.3 УК РФ).

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

