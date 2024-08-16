Суд рассмотрит дело 14 кузбассовцев о повальной вырубке леса

Ленинский районный суд Кемерово приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 14 жителей Кемеровской области, обвиняемых в незаконной вырубке леса в особо крупных размерах, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Согласно материалам дела, обвиняемым вменяют причастность к более чем 200 эпизодам преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, а также приобретением, хранением, перевозкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, в том числе с использованием служебного положения.

Уголовное дело, состоящее из 280 томов, возбуждено по статьям 210, 260 и 191.1 Уголовного кодекса РФ. В отношении одного из обвиняемых продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, двое — под домашним арестом, а еще на 11 человек распространяется запрет определенных действий.

До начала судебного разбирательства защита обвиняемых ходатайствовала о рассмотрении дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции. Данное ходатайство было удовлетворено, и судебная коллегия уже приступила к изучению материалов крупного уголовного дела.