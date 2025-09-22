Суд признал законным выставление штрафа ООО «Эдинбург» в размере 200 тыс руб

Суд признал законным постановление управления о привлечении ООО «Эдинбург» к административной ответственности ООО «Эдинбург» надлежит выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС РФ.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила жалоба гражданки на нарушение ООО «Эдинбург» правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Рассмотрев указанную жалобу, управление возбудило дело об административном правонарушении по признакам нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении управление вынесло постановление о привлечении ООО «Эдинбург» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей за административное правонарушение.

Общество не согласилось с постановлением управления и обратилось в суд.

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Эдинбург» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

