Суд приговорил главу «Черного комитета»* к 14 годам заочно за погромы

Богдана Тицкого, который координировал атаку на Российский центр науки и культуры в Киеве, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Второй Западный окружной военный суд заочно признал украинского гражданина Тицкого виновным по части 2 статьи 205.2 УК России — «публичные призывы к терроризму», части 3 статьи 33, части 2 статьи 360 УК — «организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, совершенные в целях осложнения международных отношений». Тицкий был главой организации «Черный комитет»*. Также он был начальником штаба одного из карательных батальонов ВСУ.

Тицкий координировал атаку на Российский центр науки и культуры в Киеве 18 февраля 2018 года. Своими действиями он помешал работе диппредставительства. Был нанесен урон имуществу в размере 92 тыс. рублей.

Ранее в Москве студента приговорили к 16 годам колонии за поджог военкомата. Изначально обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

*Организация признана террористической и запрещена в России.