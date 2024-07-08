Суд подтвердил правоту Минэкологии Подмосовья в споре с собственником земель в Рузе

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал компании «Зеленая луна» в удовлетворении жалобы на действия Минэкологии Подмосковья и решения судов предыдущих инстанций. Компания требовала вернуть ей земельный участок в деревне Щелканово Рузского округа, изъятый из-за грубых нарушений правил обращения с отходами, допущенных арендаторами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«История ведет начало с 2019 года, когда возникла необходимость создания площадки временного накопления мусора в Рузе. Была достигнута договоренность с собственником участка в деревне Щелканово, компанией «Зеленая луна» и его арендатором, компанией «Экотехнопарк» о том, что отходы будут храниться в течение 11 месяцев, после чего они должны быть вывезены, а нарушенные земли — рекультивированы. Однако по истечении оговоренного срока ничего сделано не было. Было принято беспрецедентное решение объявить режим ЧС и реквизировать участок, чтобы привести земли в порядок», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ходе работ по устранению негативного воздействия площадки из-под Щелканово было вывезено 24 тысячи тонн отходов. За счет средств областного бюджета возведена габионная подпорка и создана гидроизоляционная прослойка площадью свыше 48 тыс. кв. метров, чтобы не допустить загрязнение находящегося вблизи площадки обводненного карьера.

Когда площадка была ликвидирована, компания «Зеленая луна», не принимавшая участие в ликвидации последствий ЧС, подала исковое заявление в суд, требуя признать незаконным «бездействие» Минэкологии, которое якобы должно было принять решение о возврате земель владельцу. Однако сначала арбитражный суд Московской области, затем Десятый арбитражный суд и, наконец, апелляционный суд подтвердили правоту министерства.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.