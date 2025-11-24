сегодня в 22:50

Суд подтвердил лишение прав россиянки, бросившей дочь в туалете в Турции

Суд подтвердил лишение родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая родила и оставила дочь в аэропорту турецкой Антальи, сообщает Telegram-канале «112».

Бурнашкину задержали 13 октября 2024 года в аэропорту в Анталье. Она родила дочь в туалете воздушной гавани, бросила ее там и хотела улететь в РФ.

В феврале уголовный суд турецкого города приговорил ее к 15 годам тюрьмы. Юристы подали аппеляцию. Бурнашкину выпустили 9 июля.

В подмосковной Электростали на девушку возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной (часть 3 статьи 30, статья 106 УК РФ). Малышку отправили в гостевую приемную семью в Московской области.

В октябре девушку лишили родительских прав.

