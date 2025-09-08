Суд поддержал включение ООО «Ковчег» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Ковчег» в реест недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Ковчег» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение комплекса работ по получению необходимых разрешений и согласований, выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и поставке оборудования, вводу объекта в эксплуатацию в рамках реализации проекта «Строительство гаража на пять машино-мест».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Ковчег» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-85297/25).

