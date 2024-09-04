Суд поддержал УФАС в признании «Мособлгазсервиса» нарушителем закона о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба АО «ГОРГАЗ» на действия (бездействие) ООО «Мособлгазсервис» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» конкурса в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, расположенного в многоквартирных домах.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу АО «ГОРГАЗ» обоснованной.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мособлгазсервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-109509/24).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.