Суд поддержал УФАС Подмосковья во включении ООО «ЖСК» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ЖСК» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение, представленное ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «ЖСК» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожного пути.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЖСК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.