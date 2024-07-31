Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле включения сведений ООО «М-Групп» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «М-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от МКУ округа Воскресенск «Управление капитального строительства» о внесении сведений в отношении ООО «М-Групп» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на капитальный ремонт здания.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал МКУ округа Воскресенск МО «Управление капитального строительства» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.