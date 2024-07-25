Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле включения ООО «Перспектива развития» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении сведений в отношении ООО «Перспектива развития» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» о внесении сведений в отношении ООО «Перспектива развития» в РНП по факту уклонения участника от заключения контракта на выполнение работ по устройству ограждения вокруг объекта «Водопад по стеклу» в здании.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Перспектива развития» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.