Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле АО «Усолье-Сибирский химический завод»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении АО «Усолье-Сибирский химический завод» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Центр фармации и медицинской техники» министерства обороны РФ о внесении сведений в отношении АО «Усолье-Сибирский химический завод» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку лекарственного препарата для медицинского применения Мезокарб.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Усолье-Сибирский химический завод» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, а также исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения при размещении извещений о закупках, а также при направлении сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.