Суд поддержал УФАС по Подмосковью в деле включения ООО «Чизбург» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Чизбург» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“ о внесении сведений в отношении ООО „Чизбург“ в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку плиты поверочной чугунной.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-50797/2024).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.