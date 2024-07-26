Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «КБ — Медицинский Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «КБ — Медицинский Альянс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по обслуживанию и ремонту медицинского наркозно-дыхательного оборудования и МРТ.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «КБ — Медицинский Альянс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.