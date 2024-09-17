Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Тулсо»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Тулсо» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Комитета лесного хозяйства Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Тулсо» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку лесопожарного оборудования, бензомоторных пил в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», в целях модернизации материально-технической базы, специализированной лесопожарной техники и оборудования ГАУ МО «Центрлесхоз».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Тулсо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-9162/2024).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.