Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Строй Век»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Строй Век» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от МБУ Ленинского г. о. Московской области «ДорСервис» о внесении сведений в отношении ООО «Строй Век» в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал МБУ Ленинского г. о. Московской области «ДорСервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.