Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «ССТ-Проект»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ССТ-Проект» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБОУ г. о. Клин «Клинское городское хозяйство» о внесении сведений в отношении ООО «ССТ-Проект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерным изысканиям и проектно-сметной документации на благоустройство территории.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ССТ-Проект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-228132/24 ).

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