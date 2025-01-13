Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Мега»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Мега» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ г. о. Пушкинский Московской области «Пушкинское городское хозяйство» о внесении сведений в отношении ООО «Мега» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку плодородного грунта.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мега» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-219110/24).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.